Pilli: "Tüm dünyada bitmedikçe ülkemizde de bitmeyecek"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kovid-19’la ilgili son durum ve bayramda dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede 36 gündür yapılan testlerde herhangi bir pozitif vaka görülmediğini ifade eden Pilli, bazı semptom gösteren hastalara testler yapılmasına rağmen yeni vakaya rastlanmadığını belirtti.

Halka sürekli uyarılar yapmayı sürdüreceklerini dile getiren Pilli, “Bugün bizim ülkemizde Kovid-19 vakası görülmese de asemptomatik vaka olabilir. Tüm dünyada Kovid-19 bitmediği sürece bizim ülkemizde de bitmeyecektir” dedi.

Bakan Pilli, çevre ülkelerde Kovid-19 vakalarının devam ettiğini de hatırlatarak, “Almış olduğumuz önlemleri daha da arttıracağız. Bizim temel hedefimiz halkımızın sağlığıdır. Bu konuda kesinlikle bir gevşeme yoktur” diye konuştu. Pilli, KKTC’de açılan işletmelere yönelik yapılan denetimleri, bayram sonrası sıklaştıracaklarını da vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli, “İşimiz bundan sonra daha zor olacaktır. Önümüzde daha çok yol var. Bir müddet daha Kovid-19’la birlikte yaşayacağız” dedi.

Bir süre sonra KKTC’ye yurt dışından gelişlerin başlayacağına dikkati çeken Pilli, bu noktada da çok ciddi tedbirler almayı planladıklarının altını çizdi.

Pilli, “Kapıların açılmasıyla ilgili Türkiye ile de istişare halindeyiz. Türkiye’de de kapıların açılmasıyla ilgili bazı çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde Türkiye Sağlık Bakanlığı ile istişareye geçeceğiz. Onların alacağı tedbirlerle bizim alacağımız tedbirleri birleştireceğiz ve bir yol haritası belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kapılar açıldıktan sonra KKTC’ye gelen herkese test yapılacağına işaret eden Pilli, “Sadece test değil, turistler için başka, burada yaşayanlar için başka önlemler alınacak. Yani bu süreçte halkımızın sağlığı için geçmişteki gibi tedbirleri alacağız” ifadelerini kullandı. Ramazan Bayramı için halka çağrı da yapan Pilli, şunları söyledi:

“Bayramlarda daha çok temaslar oluyor ancak bu yıl temasların mümkün olduğu kadar az olması, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması elzemdir. Bu kadar teknoloji varken uzaktan da bayramlaşabiliriz. Yakınlarımızın yanına gideceksek de onları korumalıyız. Bu bayramda sarılmasak da olur. Diğer bayramlarda birbirimize sarılacağız.”