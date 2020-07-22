Pilli: “Ülkemize 3 yıl içinde 500 yatak kapasiteli tam donanımlı yeni devlet hastanesini kazandıracağız”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, 500 yatak kapasiteli tam donanımlı yeni hastane yapılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yapılacak hastanenin altyapı ve proje çalışmaları ile ihtiyaçların tespit edilmesi için çalışmalar başladı.

Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından 10 kişilik heyet KKTC’ye geldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün heyet ile birlikte Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenledi.

Pilli, Lefkoşa’ya yapılacak yeni devlet hastanesinin 3 yılda tam donanımlı şekilde tamamlanacağını ve 50 yıllık ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

KOÇ: ”İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ İÇİN TEKNİK HEYETLE GELDİK… ÖN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

Basın toplantısında ilk sözü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç aldı. Koç, Türkiye Sağlık Bakanı talimatıyla ihtiyaçların belirlenmesi için 10 kişilik teknik heyetle KKTC’ye geldiklerini kaydetti.

Heyette sağlık yatırımları, halk sağlığı, sağlık hizmetleri personeli bulunduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane kazandırılması için 5 gün sürecek ön çalışma yapacaklarını söyledi.

Hızlı bir şekilde işlemlerin yürütüleceğini belirten Koç, amacın; ihtiyaç duyulan hastaneyi bir an önce KKTC’ye kazandırmak olduğunu vurguladı.

Koç, bu çerçevede çalışmalara başladıklarını ve proje ile ihale işlemlerine en erken zamanda başlayacaklarını kaydetti.

PİLLİ: “İŞTE O GÜN GELDİ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, 2020 yılında Lefkoşa’ya yeni bir hastane kazandırmak için adım atacaklarını söylediklerini ifade ederek, “işte o gün geldi” dedi.

Pilli, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hızlı bir şekilde hastanenin tamamlanabilmesi için adım atıldığını, sözlerinin arkasında olduklarını ifade ederek, Anavatan Türkiye’nin her dönem KKTC’nin yanında olduğunu ve tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

“HEDEF 3 YIL İÇİNDE 500 YATAK KAPASİTELİ HASTANE”

“Hedef 3 yıl içinde 500 yatak kapasiteli hastanenin ülkemize kazandırılmasıdır” diyen Pilli, Proje çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını kaydetti.

TC’nin sağlık alanında dünyada öncü olduğuna işaret eden Pilli, Türkiye’nin desteğiyle yapılacak bu hastane ile de KKTC’nin 50 yıllık ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Çalışmalarda katkısı olan herkese teşekkür eden Pilli, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türk ulusuna sonsuz teşekkür etti.

“BRT ARKASINA YAPILACAK HASTANEYLE SEVKLER SON BULACAK”

Yeni hastanenin BRT arkasına yapılacağını ifade eden Pilli, Hastanenin tüm KKTC nüfusuna hizmet edecek ve sevklerin son bulacağı bir altyapı ile yapılacağını kaydetti.

“YARIM ALINAN GAÜ HASTANESİNİ DE 6 AYDA BİTİRMEK İSTİYORUZ…TEKNİK HEYET ONU DA DENETLEYECEK”

Sağlık bakanı Ali Pilli, yarım olarak alınan GAÜ hastanesini de 6 ayda bitirmek istediklerini söyleyerek, Türkiye’den gelen teknik ekinin onu da denetleyeceğini ifade etti ve “TC bize bu konuda açık çek verdi ihtiyaçlar belirlenecek ve karşılanacak” diye konuştu.

2020 yılının sağlık yılı olacağını söylediğini ve “her yönüyle sağlık yılı olduğunu” ifade eden Pilli, “Covid-19 başta olmak üzere bu zor süreci ekibiyle birlikte en iyi şekilde başardıklarını” söyledi.