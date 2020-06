Pilli: "Ülkeye girişlerde dünyadaki uygulamaları takip edeceğiz"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı güncel konuşmalarla devam etti.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, sağlık konusunda güncel konuşma yaptı. Geçen zamanın covid pandemi süresinde hiçbir şeyi kendiliğinden düzeltmeyeceğini kaydeden İncirli hükümetin şu anda sağlık alanında yapılması gerekenleri yapmaması halinde ne eğitimin ne turizmin planlanan zamanda başlatılamayacağını söyledi.

Bu yüzden sürecin başından beri yapılması gerekenleri söylediklerini ve ellerinden geldiğince hükümete yardımcı olduklarını ifade eden İncirli, şu anda ilk dalganın geçtiğini ancak ikinci dalganın geleceğini hatta üçüncü dalgadan da endişe edildiğini dile getirdi.

Erken kapanmanın bedellerinin göze alındığını ve bu sayede ülkedeki hasta sayısının bu düzeyde kaldığını anlatan İncirli, öte yandan o dönemde ülkede gerektiği kadar test yapılamadığını söyledi.

Dünyadaki sıraların PCR testlerine göre yapıldığını, ülkede yapılan 32 bin testten sadece 6 bininin PCR testi olduğunu kaydeden İncirli bu testlerin kime yapıldığının da açıklanması gerektiğini dile getirdi.

İncirli sürekli bu konuda sorular sorduklarını ancak yanıt alamadıklarını söyledi.

İkinci dalga gelmeden gereken altyapının sağlanması gerektiğini anlatan İncirli, insanların şu anda sokaklarda maskesiz dolaştığını kısa süre sonra öğrencilerin ve turistlerin adaya geleceğini, bunlara hazırlık yapılması gerektiğini, hükümetteki rahatlığın insanlara da sirayet ettiğini savundu.

“Biz neden kapandık?” diye soran, birçok bedel ödendiğini söyleyen İncirli, bu süreçte hükümetin neler yaptığını sordu, “nerede pandemi hastanesi?” sorusunu yöneltti.

Pandemi hastanesi yapılmadığı için hastanedeki diğer birimlerin sıkıntı yaşadığını söyleyen İncirli, “ikinci dalgada ne olacak” diye sordu.

Güney Kıbrıs’ın turizmde kullanılmak üzere pandemi hastanesi yaptığını ancak KKTC’de kendi halkı için pandemi hastanesi bulunmadığını dile getirdi.

“Pandemi hastanesi yapılsa, buna gerekli altyapı sağlansa ve halka korkmayın bu virüs gelse bile ki gelecek, doktorunuz da hastaneniz de ilacınız da hazır deseniz bu insanlar bu paniği yaşamayacak” diyen İncirli halka bu güvenin verilmesi gerektiğini vurguladı.

İncirli, bu dönemi vaatlerle geçirmenin doğru olmadığını ifade etti.

İkinci dalganın ne kadar sert vuracağının toplum bağışıklığıyla ilgili olduğunu bu bağlamda epidemiyolojik çalışmanın önemli olduğunu anlatan İncirli, okulların da turizmin de kapıların açılmasının, bunlarla ilgili olduğunu kaydetti.

Kronik hastaların şu anda ilaçlarına ulaşamaz hale geldiğini söyleyen İncirli ilaç tedarikleriyle ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

Sağlıktaki altyapı eksikliklerinin çözülmesi gerektiğini söyleyen İncirli, neden hastane ihtiyaçları öncelikli değil diye sordu.

Hastanede hastayı taşıyacak personel bulunmadığını ileri süren İncirli nakil tüzüğü hilafında iş yapıldığını söyledi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli verdiği yanıtta, kendisinin asla ahkam kesmediğini ve şeffaf şekilde açıklamalar yaptığını anlattı.

Her zaman tedbirli olunması gerektiğini söylediğini ve dünyada pandemi bitmedikçe KKTC’de de bitmeyeceğini söylediğini kaydeden Pilli, tedbirlere daha da önem verilmesi gerektiğini savunduğunu da kaydetti.

Hiçbir şekilde hiçbir bilgiyi saklamadıklarını anlatan Pilli pandemi hastanesi yapılmasını isteyenin de bunun için çalışanın da kendisi olduğunu belirtti.

Göreve geldiklerinde nasıl bir sağlık altyapısı bulduklarının bilindiğini söyleyen Pilli, hastanede yaşanan yangına da işaret etti.

Yangından sonra süratle yangının yaralarını sarmak için faaliyete geçtiklerini anlatan Pilli halkın da bunu takdir ettiğini sözlerine ekledi.

Yangından sonraki süreci çok iyi şekilde götürdüklerini kaydeden Pilli, yapılan protokollere işaret etti.

Pandemi Çin’de görüldüğü günden itibaren bu konuda gereken adımları attıklarını söyleyen Pilli pandemi konusunda elde edilen başarının hem hükümetin, hem halkın, hem sağlık çalışanlarının çabası sonucu olduğunu belirtti.

Testlerin az yapıldığını asla kabul etmediğini söyleyen Pilli uyguladıkları yöntemlerle hızlı hareket ederek vakaları bu sayıda tuttuklarını anlattı.

Mevcut 108 vakanın kaynağını tek tek tespit ettiklerini, virüsün İngiltere ve Almanya’dan geldiğini dile getiren Pilli, bu şartlarda bu altyapıyla bu noktaya gelindiğini, takdirin halkta olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının kapıları açmamak için her türlü mazereti ortaya koyduğunu söyleyen Pilli çalışanlar ve öğrencilerin geçişleri için kendilerinin her türlü kolaylığı göstermeye hazır olduğunu anlattı.

Pilli eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa bu kişilerin geçişi için kendilerinin her türlü adımı atmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Covid-19 dışındaki vakalar konusunda da gerekenin yapıldığını hatta bazı hastaların özel uçakla yurt dışına tedaviye gönderildiğini söyleyen Pilli imkânlar dâhilinde kendilerinin ellerinden gelen en iyi şekilde çalıştıklarını anlattı.

Eksik cihazlar için ihaleye çıkılacağını söyleyen Pilli, Güzelyurt ve Girne hastaneleri için de ihaleye çıkılacağını belirtti.

Pilli, halen 70 solunum cihazı bulunduğunu, ayaktan tanıda 44 odaya solunum cihazı takılabilecek düzen kurulduğunu ifade ederek “Biz çok konuşmadık ama yaptık, bundan sonra da çok şey yapılacaktır” dedi.

Pandemi dünyada bitmediği sürece tedbirlere devam edeceklerini vurgulayan Pilli, bakanlığa düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını, halkın da yapması gerektiğini söyledi.

“Halkımız bilinçlidir. Belki şu anda takmıyorlar ama en küçük bir şeyde bu kurala uyacaklarına inanıyorum” diyen Pilli, halkın pandemiyi en iyi şekilde atlatacaklarını vurguladı.

2020’de güçlü bir alt yapıya sahip olacaklarını kaydeden Ali Pilli, “Bu vakalar başladığında 50 PCR yapamazken, şu anda 350 test yapabiliyoruz ve yakında günde 500 PCR yapabilecek kapasiteye geleceğiz” diye konuştu.

Bakan Pilli, dün yapılan testlerin yarısının PCR olduğunu bildirdi.

Doğuş Derya’nın sorusu üzerine Bakanlar Kurulu’nun 1 Temmuz’dan sonra karantinasız gelişleri değerlendirme kararı aldığını ifade eden Ali Pilli, ülkeye girişte belli testler yapılacağını, dünyadaki uygulamaların takip edileceğini söyledi.

Epidemiyolojik verileri Cumhurbaşkanı’na da vereceklerini açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, kitap haline getirip pazartesi günü Cumhurbaşkanı’nın istediği her bilgiyi vereceklerini ifade etti.

Pilli, bugüne kadar yapılan 32 bin testin üçte birinin PCR olduğunu kaydederek bilgi gizlemediklerini, Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler için gerekli kolaylıkları yapacaklarını ancak Rum tarafının siyasi davranıp bir gerekçe gösterip işçilere kapıyı açmayacağına inandığını dile getirdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin epidemiyolojik verilerle ilgili sorusu üzerine Pilli, Sağlık Komitesiyle sürekli istişare içinde olduğun dile getirdi.

Pilli epidemiyolojik çalışmaların devam ettiğini verileri geniş şekilde paylaşacaklarını söyledi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin personel eksikliği konusundaki sorusu üzerine de Bakan Pilli, personel eksikliğiyle ilgili başlattıkları çalışmanın pandemi sürecinde sekteye uğradığını söyledi.

Bu süreçten hemen önce alınan personelin pandemi sürecinde çalıştığını anlatan Pilli, hastanedeki hizmet alımının da masaya yatırıldığını kaydetti.

Pilli nakil konusunda da pandemi süreci nedeniyle bazı geçici düzenlemeler yapıldığını anlattı ve hepsinin eski yerlerine döneceğini söyledi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin epidemiyolojik çalışmalar tamamlanmadıysa pandemi süreciyle ilgili kararların nasıl alındığı yönündeki sorusu üzerine, Bakanlar Kurulu kararının o günkü şartlara göre karar verileceği yönünde olduğunu anımsattı.

Pilli mevcut şartlara göre kararların değişebileceğini dile getirdi.

Özdenefe’nin Bulaşıcı Hastalıklar Yasası için geçmesi gereken tüzüklerin ne zaman hayata geçeceği sorusu üzerine Pilli bu dönem pandemi nedeniyle bazı şeylerin aksadığını söyleyerek “gelin hep birlikte yapalım” dedi.