Pilli: "Vakaların tümü yurtdışından...İç temas tespit edilmedi"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dördüncü olağanüstü birleşimini yapıyor.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu. Yasa üzerinde görüşmeler başladı.

Hasipoğlu, işbirliği protokolünün haritacılık alanına yönelik olduğunu, ortak projeler geliştirilmesi, teknoloji transferi ve eğitim çalışmaları yapılmasını içerdiğini belirtti.

Protokol ile topoğrafik ve siyasi haritalarla ilgili işbirliği yapılmasının öngörüldüğünü dile getiren Hasipoğlu, teknik destek konusunda da yardım içerdiğini söyledi.

DENKTAŞ: “ÖNERİ YAPMANIN ANLAMI KALMADI ÇÜNKÜ FİİLEN ÇALIŞAN ÜRETEN BİR HÜKÜMET KALMADI”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, “Hükümete öneride bulunmanın anlamı kalmadı, çünkü fiilen çalışan üreten bir hükümet kalmadı” dedi.

Denktaş, kadastro alanında yaşanan sorunların giderek büyüdüğünü, geçmişte yapılan ölçümlerle uydudan yapılan ölçümler arasında farklılıklar bulunduğunu, hem kişilerin komşularıyla hem de yatırımcıların yetkililerle sıkıntı yaşadığını, insanların yaşadıkları evin tapusunu alamadıklarını kaydetti.

“Mevcut fiili duruma göre düzenlemeler yapılması şart” diyen Denktaş, sorunun büyüdüğünü ülkede yanlış sınırlamalar yapıldığını söyledi.

Denktaş, teknolojinin sorunu çözmesi temennisinde bulundu ve olumlu oy vereceklerini belirtti.

“UZATMAKTANSA BIRAKIN… BÖYLESİ BİR YOKLUK ÜLKEYE YAŞATILMAMALI”

Denktaş, hükümete yönelik “Uzatmaktansa bırakın. Başka hükümet formülü de çıkmıyorsa, geçiş hükümeti ile seçime de gidilir ama böylesi bir yokluk ülkeye yaşatılmamalı” dedi.

Denktaş, ülkeye girişlerle ilgili durumu da eleştirdi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, kadastro konusunda ada çapında rahatsızlık olduğunu, bu konunun tekrar ele alınması gerektiğini söyleyerek, uydudan yapılan hesaplamaların pratikte karmaşa yarattığını, iç barışın da bozulması riski bulunduğunu ifade etti.

Angolemli, salgına ilişkin büyük bir tedirginlik yaşanmakta olduğunu, vakaların arttığını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın tedirginliği giderecek açıklamalar yapması gerektiğini belirtti.

Milletvekillerinin, halkın, sağlıkçıların, hazır olunmadığını söylediğini, buna rağmen kapıların açıldığını belirten Angolemli, hükümetin gazinolara teslim olduğu görüşünün hakim olduğunu savundu.

“ÖNLEM ALINMAZ, GERÇEK DENETİM YAPILMAZSA, TOPLUMU DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR”

Önlem alınmazsa, gerçek denetim yapılmazsa, daha kötü günlerin toplumu beklediğini kaydeden Angolemli, “Pandemi hastanesi ve hazırlıkların tamamlanması konusu 6 aydan beri konuşuluyor. Peki ne yapıldı?” diye sordu.

Eksiklikler giderilemediyse açılma kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Angolemli, gazinolardan yerli halkın evlerine davetiye gönderildiğini, göz göre göre yasanın çiğnendiğini savundu.

“HÜKÜMET YOKTUR. BUGÜNKÜ OTURUMU YAPMANIN KIYMETİ DE YOKTUR”

“Muhalefet soru soracak, halkın sorularını Meclis’e getirecek, ama hükümet yoktur ve bugünkü oturumu yapmanın kıymeti de yoktur” dedi .

Bu noktada muhalefet milletvekilleri oturumu terk etti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu sırada söz alarak, 2019 Aralık’tan başlayan pandemi sürecinin tüm dünyanın başına bela olduğunu söyledi.

Ülkede başlangıçtan beri sağlık altyapısının eksik olduğunun konuşulduğunu, göreve geldiklerinden başlayarak sağlık altyapısının eksikliklerini gidermek için çalıştıklarını dile getiren Pilli, Batı Nil Virüsü’ne yönelik aldıkları önlemleri ve sağlanan başarıyı anlattı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 28 Mart’ta yangın çıktığını, ardından yaralarının sarılmaya başlandığını söyleyen Pilli, hasar gören hastaneyi daha iyi hale getirmek için tüm kesimlerle birlikte çalışmalar yapıldığını, kısa sürede çok yerin düzeltildiğini belirtti.

“Zaten sıkıntılı olan sağlık altyapısının bu darbeyi yemesi bizi daha da sıkıntıya sokmuştur” diyen Pilli, salgının ülkede ilk Mart ayında görüldüğünü, hastanede bazı bölümlerin Covid 19 hastalarına ayrıldığını, düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

“36 OLAN SOLUNUM CİHAZI SAYISI 130’LARA ÇIKARILDI”

Pilli, 36 olan solunum cihazı sayısının 130’lara çıkarıldığını, ihtiyacın giderildiğini dile getirerek, tüm hastanelerin belli bir standarda getirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.

GAÜ’den devralınan Girne’deki hastanenin hızlı bir şekilde devreye girmesi için planların yapıldığını söyleyen Pilli, Güzelyurt Hastanesi ihalesine önümüzdeki hafta çıkılacağını kaydetti.

Pilli, dün 10 kişilik bir heyetin TC’den geldiğini yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yapılması çalışmalarına başladığını, heyetin beş gün kalarak ihtiyaçları belirleyeceğini ve yıl sonunda projenin biteceğini, hedefin 2023 yılında hastaneyi tamamlamak olduğunu belirtti.

“KAPASİTE ARTIRILDI. HER GÜN GELEN İKİ BİN YOLCUNUN TESTLERİ YAPILIYOR”

Pandemi döneminde başlangıçtaki durumla şimdiki durumun farklı olduğunu söyleyen Pilli, test kapasitesinin artırıldığını, her gün gelen iki bin yolcunun testlerini yapıldığını kaydetti.

“1 TEMMUZ’DAN SONRA GÖRÜLEN TÜM VAKALAR YURT DIŞINDAN”

1 Temmuz’dan itibaren kapıların açılmasıyla yeni vakalar görülmeye başlandığını, görülen tüm vakaların yurt dışından gelen vaklar olduğunu iç temas tespit edilmediğini belirten Pilli, şu ana kadar iki vakanın taburcu edildiğini, diğer vakaların da durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Semptomu olmayan hastaların Covid 19 negatif oluncaya adar pandemi otelinde bekletildiğini belirten Pilli, vakaların hemen hemen hiçbirinin sıkıntısı olmadığını kaydetti.

Temaslı takip ekibinin temaslıları bulup 14 gün karantinaya aldığını söyleyen Pilli, temas eden herkesin özenle tespit edildiğini belirterek, ekibe teşekkür etti.

“RUM TARAFINA GİDEN TÜM İŞÇİLERİ TARADIK, POZİTİFE RASTLANMADI…GÜNDE 300 İÇ TARAMA YAPILIYOR”

Pilli, 15 gün önce Rum tarafına giden tüm işçileri taradıklarını, pozitife rastlanmadığını, her gün günde 300 iç tarama yapıldığını, ateş öksürük şikayetleri ile yapılan başvurulara da PCR’larının yapıldığını söyleyerek, 22 günde bunların hiçbirinde pozitife rastlanmadığını belirtti.

Halka seslenen Pilli, “COVID 19 bitmemiştir. Dünyada salgın devam ediyor, herkes kendine düşen görevi yaparsa, sıkıntı olacağını sanmıyorum. Açılmak da gereklidir. Sağlık ön planda tutularak tedbir almaya devam etmeliyiz.” dedi.

Pilli, bazı kişilerin, hastanede COVID 19 hastaları bulunduğu için halkın hastaneye gitmeye korktuğunu söylediğini, bunların gerçek dışı olduğunu söyleyerek, Sağlık Bakanı olarak her gün hastaneye gittiğini öyle bir şey olmadığını belirtti.

COVID 19 hastalarının ayrı bir yerde olduğunu vurgulayan Pilli, hastaneye giderken kişilerin tedbir alması ve önlemlere uyması gerektiğini kaydetti.

Hastaneden bir bulaş olamayacağını, her şeyin kontrol altında olduğunu dile getiren Pilli, her gün hastaneye uğradığını, uğramaya devam edeceğini belirtti.

Pilli, ülkede hiçbir şeyin zamanında olmadığını, hastanenin de zamanında olmadığını, önemli olanın yapılması olduğunu, hazırlanan epidemiyolojik raporun da geç de olsa çok iyi bir şekilde hazırlandığını, raporun KKTC raporu olarak Rum tarafına gittiğini söyledi.

Sağlıkta önümüzdeki günlerde pandemi ile ilgili yeni çalışmalar yapılacağını ve bunların açıklanacağını dile getiren Pilli, gerekli önlemleri aldıklarını söyleyerek halka, bakanlığa güvenmeleri çağrısında bulundu.

“Salgının en iyi şekilde atlatılacağına inanıyorum. Ne gerekirse yapacağız. Kurallara uyun. Uyulmazsa sorun çıkıyor” diyen Pilli, yasanın verdiği yetki dahilinde kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını vurguladı.