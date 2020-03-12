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Pilli, yeni bir vakanın olmadığını tekrarladı

Pilli, yeni bir vakanın olmadığını tekrarladı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken saat 13.00 sıralarında açıklama yaptı ve “Şu an itibarıyla, açıklanan bir vaka dışında ülkemizde koronavirüs vakası yok. Tüm gelişmeler şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor” dedi.

Bakanlık basın bürosu aracılığıyla açıklama yapan Bakan Pilli, şu an itibarıyla ülkede açıklanan vaka dışında pozitif bir vaka bulunmadığını, bu süreçte tüm gelişmelerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini kaydetti.

Pilli, bakanlığın aldığı tedbirlerin de aynı şekilde uygulandığını bildirdi.

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