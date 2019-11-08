Pilli’den KTAMS’ın basın açıklaması ve eylemine yanıt

Sağlık Bakanı Ali Pilli sendikaların asli görevinin çalışanların hak ve adaletini savunmak olduğunu belirterek, kamu görevlisine yakışmayan davranışlar sergileyen bir kişinin hakkını haksız yere savunmak amacıyla bakanlık önüne siyah çelenk konmasını kabul etmediğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Pilli bu sabah KTAMS’ın Bakanlık önüne siyah çelenk bırakmasına ve kendisinin antidemokratik ve keyfi uygulamalar yaptığına ilişkin iddialarda bulunmasına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Bakan Pilli açıklamasında şunları kaydetti:

“Asli kadrosu Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi olan Dr. Nil Ergün Eledağ, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından vekaleten 25 Ocak 2019’da Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi olarak da görevlendirilmiştir.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun vekaleten görevlendirmesine istinaden, 31.01.2019’dan itibaren Bakanlık tarafından 3 gün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, 2 gün ise Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nde görevlendirilmiştir. (Salı-Perşembe)

Bakanlık tarafından yapılan görevlendirmeye uymayarak, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ndeki görevine gelmemiş, özellikle Müdür yokluğunda Daireyi ihmal ederek Dairedeki işlerin aksamasına sebebiyet vermiştir.

Dr. Nil Ergün Eledağ’ın izinli ve raporlu olduğu dönemde ek mesai çizelgesi doldurarak Devletten haksız yere maddi kazanç elde ettiği de tespit edilmiştir.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tutum, davranış ve astları ile uyumsuz çalışmaları nedeniyle; Gazimağusa Devlet Hastanesi personeli Sağlık Bakanlığı’na defalarca şikâyete gelmiştir.

Sosyal medyada Sağlık Bakanı olarak şahsım aleyhine ‘Ali Pilli ve çetesi’ ifadesini kullanarak paylaşımyapmış, ayrıca Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yine şahsım aleyhinde gerek personel gerekse hastaların önünde çirkin ithamlarda bulunarak küfür etmiştir. Söz konusu küfürlere şahit olan personel bizzat şahsıma yazılı imzalı bilgi vermiştir.

Dr. Nil Ergün Eledağ, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki çalışma düzenini ve iş barışını bozduğu, çalışma huzurunu kaçırdığı nedeniyle, anılan hastanede sağlık hizmeti verilemeyecek duruma gelinmişti.

Ülkemizin en büyük ikinci Devlet hastanesi olan ve kalabalık bir nüfusa hizmet veren Gazimağusa Devlet Hastanesi’de, kamu yararı düşünülerek, gelinen noktada bu acil durumu düzeltmek amacıyla Bakanlığın müdahalesi elzem ve kaçınılmaz hale gelmişti.

Bu nedenle Bakanlık 25 Ekim, 2019 tarihinden itibaren, Dr. Nil Ergün Eledağ’ın mevzuatın kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmediği ve mevcut düzeni bozması nedeniyle, hakkında soruşturma açılmış ve üç ay süreyle görevinden uzaklaştırılması gerekli görülmüştür.

Buna paralel olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yapılan değerlendirme sonucunda, 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren Dr. Nil Ergün Eledağ’ın, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Başhekim olarak vekaleten yapılan görevlendirmesine de son verilmiştir.

Bugün, bir sendikamız tarafından bakanlık önüne siyah çelenk bırakılmıştır. Asli görevi çalışanların hak ve adaletini savunmak olan Sendikaların, yukarıda anlatılan eylemleri gerçekleştiren ve bir kamu görevlisine yakışmayan davranışlar sergileyen bir kişinin hakkını haksız yere savunmak amacıyla Bakanlık önüne siyah çelenk koymasını yanlış bulduğumu ve kabul etmediğimi bilgilerinize getiririm.”