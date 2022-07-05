Piyangolar Birimi, 18 Haziran talihlisini bekliyor...

Piyangolar Birimi, hala 18 Haziran tarihli çekiliş talihlisini bekliyor.

Verilen bilgiye göre, Devlet Piyangosu’nun 18 Haziran gecesi gerçekleştirilen 375 Bin TL’lik çekilişinde ‘28148’ numaralı bilete isabet eden ikramiye, henüz daireden aranmadı.

Piyangolar Birim Sorumlusu Osman Uzun, bilet alan vatandaşlara; büyük ikramiyenin henüz daireden aranmadığını, bilet alan kişilerin biletlerini atmadan, yeniden kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

‘20 Temmmuz’da 1 Milyon TL vereceğiz’

Uzun ayrıca, Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olduğunu, biletlerin satışa çıktığını, büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş gerçekleştirileceğini vurguladı.