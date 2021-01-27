Piyangolar Birimi Gazimağusa Şubesinden yapılan testler ile ilgili açıklama

Mağusa Piyangolar Birimi, çalışanlar arasında pozirif vaka olduğuna ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

Mağusa Piyangolar Birimi Şube Sorumlusu Nazım Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada, bir internet sitesinde çıkan “Mağusa Piyangolar Birimi’nde pozitif vaka” haberinin gerçeği yansıtmadığını, haberin asılsız ve yalan olduğunu kaydetti.

Yapıcıoğlu, dairenin Gazimağusa Belediyesi tarafından dezenfekte edildiğini ve sadece 30 dakikalığına kapatıldığını ifade ederek tüm personelin sağlıklı olduğunu bildirdi.