Piyangolar Biriminden açıklama

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Eenerji Bakanlığı’na bağlı Piyangolar Birimi, satışı durdurulan tombala şans oyununu basan firmanın, sorunun, yazılıma bağlı sistemin yaptığı bir algoritma çalışması olduğunu ve bu hatanın tazmin edileceğini ilettiğini açıkladı.

Piyangolar Birimi’nden tombala şans oyunuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Eagle Press firması ile yapılan sözleşmenin beşinci maddesinde hatalı basım ve zararın tazmini ile elimizde kalan ve toplattığımız bütün tombalaların, herhangi bir hataya mahal verilmeyecek şekilde tekrardan basılacağı ve zararın karşılanacağı taahhüt edilmiştir” denildi.

Satışı Aralık 2019’dan beri yapılmakta olan tombala şans oyununun yoğun ilgiyle karşılandığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Tombala ile ilgili 15 Ocak 2021 tarihine kadar dairemize hiçbir şikayet gelmemiştir. Bir vatandaşımızın tombala ile ilgili Ombudsman’a yaptığı şikayet ve akabinde bize 15.01.2021 tarihinde gelen yazı ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tombalaların tümü, gelen yazının hemen ardından piyasadan toplatılmış ve satışı durdurulmuştur.”

Araştırma sonucunda, “açıkta şeffaf bir örtü ile kaplı olan yerde iki ve üç numaranın aynı olan biletlere ikramiye isabet ettiğinin” tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu tespitin ardından, Merkezi İhale Komisyonu ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu kararı ile elden teklif alınarak biletleri basan firma ile irtibata geçildiği ve sorunun kaynağının incelenmesinin talep edildiği vurgulandı.

“Tarafımıza gelen bilgiler orijinali ile İngilizce metin olarak gelmiş ve kurumumuzca noter tasdikiyle tercüme edilmiştir” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Gelen yazıda, yazılıma bağlı olarak sistemin yapmış olduğu bir algoritma çalışması olduğu ve bu hatanın tazmin edileceği belirtilmiştir. Eagle Press firması ile yapılan sözleşmenin beşinci maddesinde hatalı basım ve zararın tazmini ile elimizde kalan ve toplattığımız bütün tombalaların, herhangi bir hataya mahal verilmeyecek şekilde tekrardan basılacağı ve zararın karşılanacağı taahhüt edilmiştir. Bahse konu belgeler; Birim Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından, denetçi pozisyonunda olan Sayıştay Başkanlığı’na sözlü olarak iletilerek gerekli araştırmanın başlatıldığı bilgisi de verilmiştir.

Günlerdir sosyal medya üzerinden kurumu kötüleyen iddialar; kurumu, kurum çalışanlarını, kuruma bağlı olarak buradan ekmek parası kazanan bayilerimizi zan altında bırakmıştır. Ayrıca, ikramiyeler çıkmadığı iddia edilerek, hem eğlenmek hem de kazanmak için bu oyunu oynayan ve kurumumuzun taahhüt ettiği iki adet 200 bin TL de dahil olmak üzere ikramiyelerin yüzde 95’ini kazanan vatandaşlarımızın da zan altında kaldığı suçlamalar hepimizi üzmüştür. Buna bağlı olarak belirtmek isteriz ki; 50 TL’ye (Amorti) kadar olan ikramiyelerin bayiler tarafından nakit ödendiği, 100 TL ve üzeri ikramiyelerin Piyangolar Birimi Merkezi’nden çek karşılığında ödendiği bilinmektedir. Bu ikramiye ödemeleri, kazanan vatandaşın elindeki bilet ve vatandaşın adına bordro düzenlenerek yapılmaktadır. Bu bordroların arkasına; kazanan vatandaşın kimlik kartı fotokopisi, telefon numarası ve adres bilgileri eklenmektedir. Herhangi bir soruşturmaya tabii tutulduğunda tüm bu bilgileri devletimizin kurumlarıyla paylaşmaya hazırız.

Yürütülen soruşturmanın hassasiyeti ve konunun kurumumuzu daha fazla zedelememesi adına tüm vatandaşlarımızdan, tarafımızdan yargıya intikal eden bu konu ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmaktan kaçınmalarını rica eder, saygılarımızı sunarız.”