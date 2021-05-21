Piyangonlar ile ilgili protokol hakkında açıklama

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Türkiye’de Milli Piyango bünyesinde olan şans oyunlarının KKTC’de de oynanmasını içeren protokolün geçmiş hükümet döneminde imzalandığını, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın konuyla uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel bir gazetede “Piyangolarda gombina” başlığıyla manşetten verilen haberle ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.
Ekonomi Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:
Mevcut anlaşma 35 yıllık TC Piyango ile KKTC Piyango anlaşmasının devamı olup, Aritatürk Bilişim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. A.Ş, TC Milli Piyango’nun sahip olduğu oyunları elektronik ortamda oynanmasını sağlayan bir yazılım firmasıdır.
Aritatürk Bilişim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. A.Ş teknik ve yazılım anlamında hizmet vermektedir ve mevcut anlaşma 35 yıllık TC Piyango ile KKTC Piyango anlaşmasının devamı niteliğindedir. Anlaşmanın sonucu olarak ilk protokol TC Milli Piyango ile KKTC arasında imzalanmıştır.
Bu anlaşma; Türkiye’de Milli Piyango bünyesinde olan şans oyunlarının KKTC’de de oynanmasını içeren bir anlaşmadır. Söz konusu firma Milli Piyango birimine yazılım alt yapısı sunan firmadır.”
Bakanlık açıklamasında, iki belgenin fotoğrafı da paylaşıldı.