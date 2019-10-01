"Piyasaya 206 milyon 446 bin 5 TL ödeme yapıldı"

Maliye Bakanlığı, eylül ayında maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında piyasaya 206 milyon 446 bin 5 TL ödeme yapıldığını açıkladı

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiği kaydedildi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğünden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Eylül 2019’dan 30 Eylül 2019’a kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında piyasaya toplam 206 Milyon 446 Bin 005 TL ödeme yapıldığı kaydedildi.

Yapılan ödeme kalemlerinin bazıları şöyle:

“Temizlik, özel güvenlik ve yemek için 6 Milyon 221 Bin 498 TL, Çiğ süt ve navlun için 5 Milyon 826 Bin 782 TL, İlaç 17 Milyon 208 Bin 797 TL, Ek mesailer için 13 Milyon 955 Bin 762 TL, İstimlak 15 Milyon 730 Bin 694 TL, Doğrudan gelir desteği 18 Milyon 455 Bin 066 TL, Engelli asgari ücret farkları 745 Bin 608 TL, Haspolat arıtma tesisi 4 Milyon 800 Bin 000 TL, Elektrik 5 Milyon 312 Bin 549 TL, Belediye katkı farkı (İnönü, Vadili,Esentepe) 2 Milyon 664 Bin 903 TL, İstanbul, Ankara- sağlık ödemeleri için 7 Milyon 218 Bin 540 TL,

Elektrik kurumu mahsuplaşma (vergi borçlarına istinaden) 21 Milyon 519 Bin 533 TL, Muhtelif zorunlu ödeme (SSK) 31 Milyon 671 Bin 898 TL, Emekli, ikramiye, avans ve tazminatlar için 32 Milyon 380 Bin 000 TL, Federasyonlara katkı, burs, emare-depozito, teminat, muhtelif cari ödemeler 22 Milyon 734 Bin 375 TL. Ayrıca Savunmanın (GKK ve sivil savunma) elektrik ve su giderleri için de 51,756,981.014 TL ödeme yapıldı”.

Açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

