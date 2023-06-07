Plastik poşet yasağı 31 Aralık 2024’e ertelendi, poşet fiyatları 1 TL’ye çıkarıldı

Plastik poşet yasağı, geçiş için 6 ayın yetersiz olduğu gerekçesiyle açılan dava sonucu 31 Aralık 2024’e ertelendi.

Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, 5 Haziran itibariyle marketlerde satılan poşetlerin fiyatının 1 TL’ye çıkarıldığını kaydetti, ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar etmeye çağırdı.

- "2-3 kez daha zamlanacak"

Naylon poşetlerin yasaklanacağı 31 Aralık 2024’e kadar 2-3 kez daha poşetlerin zamlanacağını da anlatan Aktolgalı bu zamların naylon poşet kullanımını caydırmasını umduklarını ifade etti.

Plastik naylonların çevreye olan zararına işaret eden Aktolgalı, vatandaşı plastik kullanımını azaltmaya çağırdı.

-“Ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar edin”

Naylon poşetlerin satışıyla ilgili marketleri sık sık denetlediklerini belirten Aktolgalı, ayrıca vatandaştan ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar etmelerini istedi.

Atık miktarını azaltmayı ve çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen plastik poşet kullanımını yasaklayan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim (Değişiklik) Tüzüğü 29 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Tüzükte, tüzüğün gazetede yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kuralı da yer alıyordu.