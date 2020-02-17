Poliklinik randevu telefonlarında arıza

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniğinde randevu için ulaşılan hatlar arıza nedeniyle devre dışı kaldı.

Arızanın kısa sürede giderileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniğinde randevu için ulaşılan 1101 ve 02 numaralı hatların Telefon Dairesi’nde yaşanan teknik bir sıkıntı nedeniyle geçici bir süre devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, bu süreç içerisinde 22 85 441’den 1554- 55-56-57 numaralı hatlardan mesai saatleri içerisinde poliklinik servislerimizden randevu alınabildiğini kaydedilerek, Telefon Dairesi ile yapılan istişareler sonucunda arızanın en kısa sürede giderileceği belirtildi.