Polis, 2 kişiyi uyuşturucu, 6 kişiyi de ev eşyası, para, kuzu ve kablo hırsızlığı nedeniyle tutukladı.

Polisin verdiği bilgiye göre, İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün evinde arama yapılan M.Y. (E-22) tutuklandı.

Polis, M.Y.’nin evinde yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri, saksılarda ekili hintkeneviri, yaklaşık yarım kilo ağırlığında hintkeneviri tohumu, hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki hassas teraziyle, bitki yetiştirme ve bakımında kullanılan muhtelif malzemeler buldu.

Gazimağusa’da dün akşam Aslancık sokakta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri şüpheli gördüğü A.T.’nin (E-23) üzerinde arama yaptı. Üzerinde yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan A.T. tutuklandı.

-Bakır tencere, lavabo çeşmesi, gazlı şofben, sinek teli hırsızlığı

Öte yandan Cihangir’de meydana gelen hırsızlıkla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 20 Mayıs- 1 Haziran 2022 tarihleri arasında, Cihangir’de, Çıkmaz Sokak'ta bulunan evin kapısı açılarak içeriye girildi. Evden 2 klima dış ve iç üniteleri, 7 alüminyum çerçeveli sineklik teli, 5 bakır tencere, 2 lavabo çeşmesi ve gazlı şofben çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.C.(E-18) ve M.G.Y.(E-19) tutuklandı. Söz konusu şahısların çaldıkları klima dış ünitesini Haspolat’ta faaliyet gösteren iş yerine bin 50TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği de tespit edildi.

-490 bin TL değerindeki 20 cep telefonunu sattı, parayı şirket hesabına yatırmadı

Lefkoşa’daki bir iş yerinde çalışan, 490 bin TL değerindeki 20 cep telefonunu satan ancak temin ettiği parayı şirket hesabına yatırmayan M.E.İ.(E-25) tutuklandı.

Kuzu hırsızlığında 2, kablo hırsızlığında 1 tutuklu

Cengizköy’deki ağıldan melez cinsi 4 kuzu çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.J.(E-30) ve S.A.(E-29) tutuklandı.

İskele Boğaz’daki bir arsadan 4 Temmuz tarihinde çalınan 70 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablosuyla ilgili soruşturmada zanlı olarak görülen H.K.(E-40) tutuklandı.

Öte yandan Karaoğlanoğlu’nda sakin Sezen Zaman’ın (K-40) 6 Temmuzdan beri evine gelmediği, kendisine ulaşılamadığı bildirdi. Polis söz konusu şahsı ararken, diğer olaylarla ilgili de soruşturmasını sürdürüyor.