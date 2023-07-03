Polis açıkladı: Hasan Takımcılar ve Aydın Güner yakalandı; İbrahim Takımcılar aranıyor

Polis açıkladı: Hasan Takımcılar ve Aydın Güner yakalandı; İbrahim Takımcılar aranıyor
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Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar, bugün çıkarıldıkları mahkeme sonrası cezaevine geri götürüldükleri esnada firar etti. 

Akdoğan’da yapılan arama çalışmaları sonucunda firari Hasan Takımcılar'ın bir evde tespit edilerek, tutuklanmasının ardından Aydın Güner'in de yakalandığı öğrenildi.  

Polis, İbrahim Takımcılar'ı arıyor... 

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Öte yandan, konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi tutuklanmıştı. 

POLİSTEN AÇIKLAMA 

Polis Basın Subaylığı'ndan yakalanan şahıslara ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada, Hasan Takımcılar ile Aydın Güner'in Akdoğan'da polis tarafından tespit edilerek, tutuklandığı bildirildi. Diğer firari şahıs İbrahim Takımcıların ise arandığı kaydedildi. 

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