Polis açıkladı: Hasan Takımcılar ve Aydın Güner yakalandı; İbrahim Takımcılar aranıyor

Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar, bugün çıkarıldıkları mahkeme sonrası cezaevine geri götürüldükleri esnada firar etti.

Akdoğan’da yapılan arama çalışmaları sonucunda firari Hasan Takımcılar'ın bir evde tespit edilerek, tutuklanmasının ardından Aydın Güner'in de yakalandığı öğrenildi.

Polis, İbrahim Takımcılar'ı arıyor...

Öte yandan, konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi tutuklanmıştı.

POLİSTEN AÇIKLAMA

Polis Basın Subaylığı'ndan yakalanan şahıslara ilişkin resmi bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hasan Takımcılar ile Aydın Güner'in Akdoğan'da polis tarafından tespit edilerek, tutuklandığı bildirildi. Diğer firari şahıs İbrahim Takımcıların ise arandığı kaydedildi.