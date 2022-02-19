Polis basın bültenine yansıyan haberler

Karşıyaka’daki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren William Wodson’un (E-78) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU

Lefkoşa Surlariçi’nde, S.D.’ye (E-42) ait iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, bir adet markasız tabancayı kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

PEKRİOĞLU BULUNDU

Kayıp olduğu bildirilen Mormenekşe’de sakin Mulla Emin Pekrioğlu (E-69) aramalar sonucu bulundu. Soruşturma devam ediyor.

GÖNYELİ’DE TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Gönyeli’de, Reşat Karakaş (E-23), yönetimindeki SZ 954 plakalı motosiklet ile yolda seyrettiği sırada kavşakta durmayıp dikkatsizce yola çıktı ve Şifa Kofalı (K-48) yönetimindeki LN 639 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan SZ 954 plakalı motosiklet sürücüsü Reşat Karakaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından elmacık kemiği ve sağ dizinde kırık teşhisi nedeni ile cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden S.Ç.’nin (E-20), market içerisinde satışa sunulan bin 700 TL değerindeki bir adet alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.