Polis basın bültenine yansıyan haberler

Bafra’da 54 yaşındaki Halil Köylü dün akşam lojman odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Köylü’nün otopsisinde ölüm sebebi “kalp krizi ” olarak belirlendi.

Öte yandan Lapta’da dün kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanan ve sevk edildiği Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yaşamını yitiren Durmuş Aydın’e (E-50) yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde, 12 Mart’ta, bir şahsa ait cep telefonu, başka bir şahsa ait para cüzdanı içerisinden 3.000 TL nakit para ve başka bir şahsa ait para cüzdanı içerisinden de 575 ABD doları, 260 STG ve 9 bin 00 TL nakit para çalınmasıyla ilgili olarak,yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.Ö.(E-22) ve E.N.(E-23) dün tespit edilerek tutuklandı.

-Sahtekarlıkla kredi temini

Güzelyurt’ta dün, faaliyet gösteren bir bahis evine müşteri olarak giden E.K.(E-32), sahte davranışla kendisini patronun tanıdığı olarak tanıttıktan sonra, kredi kartında para olmadığını bildiği halde, oynayacağı bahisi kredi kartından ödeyeceğini beyan edip kredili bahis oynayarak, sahtekarlıkla toplam 7 bin 230 TL kredi temin etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.