Polis basın bültenine yansıyan haberler

Alsancak’ta sakin 82 yaşındaki Bertil Olov Wedin hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 08.00 sıralarında, Alsancak’ta sakin Bertil Olov Wedin (E-82) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Wedin’in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

GAZİMAĞUSA VE GİRNE’DE “KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN” İKİ TUTUKLAMA

Gazimağusa ve Girne’de “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan” iki kişi tutuklandı.

Dün, H.T.’nin (E-25) Gazimağusa'da kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındı.

Öte yandan, aynı gün, A.Y.’nin (E-25) Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada ise; yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

ÇATALKÖY’DE OTELDE HIRSIZLIK

Perşembe günü, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otel odasında kalmakta olan bir şahsa ait cep telefonu, kol saati ve 1,200 Euro nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen M.D.C. (K-25) dün tespit edilerek tutuklandı.