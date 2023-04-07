Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan haberler
banner94
banner90

İskele’de sakin Dmıtrij Zincsenko (E-41) dün gece 23.30 sıralarında, kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Muhammet Cadıl’ın ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı

Lapta’da, önceki gün iş yerinde ölü bulunan Muhammet Cadıl’ın (E-38) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Edremit’te uyuşturucu… Bir tutuklu

Edremit’te, dün saat 17.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.H.Ö’nün (E-23) kullandığı araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

banner91
Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne’de uyuşturucu… Bir tutuklu

Girne’de, dün akşam 20.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.B.A’nın (K-34) tasarrufunda uyuşturucu madde içeren 11 MDMA türü hapla satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Güzelyurt’ta tasarrufunda gümrüksüz mal bulunan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta dün saat 16.30 sıralarında polis tarafından S.K’nin (E-47) kullandığı araçta yapılan kontrolde, 9 matkap, 2 spiral ve bir ağaç kesme makinesini gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tarım Bakanı Oğuz, ıslah edilen dere yatağında...
Tarım Bakanı Oğuz, ıslah edilen dere yatağında...
  1. Kıbrıs
﻿