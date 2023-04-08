Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da sakin Alisa Abbas (K-17) aranıyor.
Polisten verilen bilgiye göre, 6 Nisan’da 07.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Alisa Abbas (K-17) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldı ve geri dönmedi.
Ani ve Gayri Tabii Ölüm
Dün 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Muhammed Kaya (E-23) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Gümrüksüz Mal Tasarrufu (Gelişme)
4 Nisan’da Lefkoşa Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, H.A’nın tasarrufunda tespit edilen gümrüğe beyan edilmemiş 190 kg sığır eti ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu görülen N.G.(E-45) tutuklandı.
İş Kazası
Dün saat 10.00 sıralarında, Güvercinlik’te, Sanayi Bölgesinde, yapımı devam eden inşaatta boyacı olarak çalışan Allahverdi AMAN (E-54), iskele üzerinde boya işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Aman, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından nöroloji servisinde müşahede altına alındı.