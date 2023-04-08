Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da sakin Alisa Abbas (K-17) aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, 6 Nisan’da 07.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Alisa Abbas (K-17) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldı ve geri dönmedi.

Ani ve Gayri Tabii Ölüm

Dün 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Muhammed Kaya (E-23) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Kaya’nın otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Gümrüksüz Mal Tasarrufu (Gelişme)

4 Nisan’da Lefkoşa Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, H.A’nın tasarrufunda tespit edilen gümrüğe beyan edilmemiş 190 kg sığır eti ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu görülen N.G.(E-45) tutuklandı.

İş Kazası

Dün saat 10.00 sıralarında, Güvercinlik’te, Sanayi Bölgesinde, yapımı devam eden inşaatta boyacı olarak çalışan Allahverdi AMAN (E-54), iskele üzerinde boya işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Aman, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından nöroloji servisinde müşahede altına alındı.