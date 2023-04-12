Polis basın bültenine yansıyan haberler

Alayköy’de yapımı devam eden bir inşaatta, merkezi soğutma sistemi için döşenmekte olan tavana monteli toplam 60 metre uzunluğundaki bakır borular, kırılarak oldukları yerden söküldü ve çalındı.

Polis Basın Bültenine göre, olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.U.P. (E-53) ve M.U.P. (E-42) tutuklandı.

Söz konusu kişilerin çaldıkları bakır boruları Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine satarak 8 bin 360 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Lapta’da hırsızlık

Lapta’da faaliyet gösteren bir berber dükkanında çalışan A.Z.’nin (E-33), iş yeri adına yaptığı işlere karşılık müşterilerden tahsil ettiği toplam 1080 TL nakit parayı, iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da yangın

Lefkoşa’da Sadık Ağa Sokak üzerindeki bir apartman dairesinin balkonunda, muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinin çöp kovasındaki eski kumaşları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu balkon kapısı ve klima dış ünitesinin kabloları, plastik çöp kovası ve içerisindeki eski kumaşlar yandı. Çıkan dumandan dolayı ise balkonun duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa Kabristanlığı’nın batı kısmındaki bir arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu ise, arazi içerisinde yığın halde bulunan 90 adet rulo balya yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.