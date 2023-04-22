Polis basın bültenine yansıyan haberler

Ercan Havalimanı’nda, kadın müşteriye kiraladığı aracın patlayan lastiği için istediği parayı vermediği gerekçesiyle kadının bavulunu zorla alıp olay yerinden kaçan 63 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 18.15 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, M.T. (E-63), bir kadın müşteriye kiraladığı aracın patlayan lastiği için istediği parayı vermediği gerekçesiyle, söz konusu kadını kolundan itip, elinde tutmakta olduğu bavulu zorla alıp aracına koyarak olay yerinden kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine M.T. tespit edilerek tutuklandı.

-Play Station 5 oyun konsolu hırsızlığı: 26 yaşındaki kadın tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, 3-5 Nisan tarihleri arasında, Girne’de, L.M.B.’nin (K-26), bir şahıstan geri vermek üzere emaneten aldığı Play Station 5 marka oyun konsolunu ve iki kolunu kiralayıp geri teslim etmeyerek, çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

- İşçi yatı evinde “yaralama ve ciddi darp”tan bir kişi tutuklandı

Cuma günü, Alayköy Sanayi Bölgesinde kalmakta oldukları işçi yatı evi içerisinde aralarında çıkan tartışmada ev arkadaşını darp eden ve yaralayan 27 yaşındaki kişi tutuklandı.

Polis, dün saat 18.00 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesinde kalmakta oldukları işçi yatı evi içerisinde F.T.’nin (E-27), aralarında çıkan tartışma neticesinde, tasarrufunda bulundurduğu nargile çubuğunu, ev arkadaşı Yusuf Yeter’in kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini ve yine tasarrufunda bulunan tahrayı gelişi güzel sallaması neticesinde de adı edileni sağ kolundan yaraladığını bildirdi.

Olayda yaralanan Yusuf Yeter kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. F.T. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa ve Girne’de kasti hasar olayları

Polisten yapılan açıklamaya göre 18 Nisan’da, Gazimağusa’da G.Ç. (E-22), “kendisine ilgi göstermeyip arkadaş olmayı kabul etmediği” gerekçesi ile bir kadın şahsın kullanımında bulunan aracın kaportası üzerine boya dökmek ve sert bir cisimle kaportasını çizmek suretiyle hasara uğrattı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Bugün, saat 00.30 sıralarında, Girne’de, U.Ö.’nün (E-21), Kurtuluş Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait aracın ön camına, “ortada herhangi bir sebep olmadığı halde” eli ile kasten vurmak suretiyle araç camının kırılmasına sebep olduğu belirtildi. Söz konu şahıs tutuklandı.

- Seyir halinde alev alan araç kullanılmaz hale geldi

Dün, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet Ali Sert yönetimdeki salon aracın motor kısmında oluşan mekanik arızadan dolayı alevlenmesi sonucu meydana gelen yangın neticesinde yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan, aynı gün, saat 17.45 sıralarında, Güzelyurt’ta, Tuna Soyerden’e ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve kamışlar ile konu arazinin yanındaki Muzeffer Soyerden’e ait 3 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, kamışlar, 20 adet narenciye fidanı ve 250 metre uzunluğundaki damlama su lastiği tamamen yanarak zarar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.