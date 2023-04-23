Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa'da sakin Mustafa Güleç (E-42), Çayönü köyünde tarla içerisinde arızalanan tarım makinesini tamir ettiği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün sabah meydana gelen olayda, adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da ise sakin Beste Dümenci (K-65) ikametgahı içersinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

-Tatlısu’da hırsızlık

Tatlısu'da, B.C.’nin (E-41) birlikte yaşadığı kadın arkadaşına ait toplam 2 bin TL ve 300 Stg nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da Arasta bölgesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon mağazası içerisine müşteri olarak giden C.A.’nın (E-36) iş yeri içerisinden bir adet tişörtü çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da kanunsuz mal tasarrufu

Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yaya olarak bulunan B.D.’nin (E-29) polis tarafından şüpheli olarak görülmesi üzerine, tasarrufunda iki ayrı valiz içerisinde çalınmış olduğundan şüphe edilen bir adet hilti, bir adet su motoru ve bir adet ot biçme makinesi tespit edildi. Bahse konu şahıs tasarrufunda bulunan iş makineleri ile ilgili makul izahat verememesi üzerine tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da trafik kazası

Lefkoşa’da bugün Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde plakası meçhul araç sürücüsü, dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi yol kavşağını geçip yolun sağında bulunan Turgay Ersalıcı Oto Galeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmekte olan Sabit Arda Yangın’a (E-14) çarpıp olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabit Arda Yangın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu kazaya methaldar aracın plakasının JM 843 plaklı araç, sürücüsünün ise Süleyman Şengönüller (E-30) olduğu tespit edildi ve söz konusu şahıs Ercan Havalimanından yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Adı edilenin yapılan alkol testinde, kaza esnasında 179 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.