Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa ve Edremit'te hırsızlık olayları meydana geldi; Kumyalı'da 19 Nisan'da hayatını kaybeden 83 yaşındaki Ulrike Annette Von Froreich’e otopsi yapıldı.

Polis bültenine göre, Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz mal tasarrufu meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, halen tutuklu olan zanlı B.D.’nin (E-29) tasarrufunda tespit edilen hilti, su motoru ve ot biçme makinesini de çaldığı ortaya çıktı. Zanlının Gazimağusa’daki bir apartmanın malzeme odasının kapısını hasara uğratarak açıp içeriye girdiği ve söz konusu aletleri malzeme odasından çaldığı tespit edildi.

-Edremit'te faali olmayan otelden beyaz eşya ve içki çalmaya kalkışan iki kişiden biri tutuklandı, biri aranıyor

Edremit’de bulunan ve faal olmayan bir otelin barının kapısı, 22 Nisan'da meçhul şahıslar tarafından hasara uğratılarak açıldı. Hırsızlık için içeriye giren kişiler, bar odasında muhafaza edilen muhtelif beyaz eşya ile alkollü içkileri çaldıktan sonra bölge sakinlerinin kendilerini fark edilmeleri üzerine çaldıkları malzemeleri bırakıp olay yerinden kaçtılar.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen N.H.(E-45) tutuklandı. A.Ç. (E-46) ise aranıyor.

-Froreich'in ölüm sebebi "kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği"

Öte yandan Kumyalı’da 19 Nisan'da evindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ulrike Annette Von Froreich’in (K-83) ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Otopside Froreich'in ölüm sebebinin “kalp krizi ile solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.