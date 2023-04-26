Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gönyeli’de N.S.N.’nin (E-38) ikametgahında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 90 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, uyuşturucu emare olarak alınırken, bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan J.U.M. (E-25) ile B.I.I.(K-26) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de hırsızlık

İskele’de 13-14 Nisan tarihleri arasında beş ayrı ikametgahın bahçesinden toplam 9 adet mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen sakin Ü.M. (E-30) ve İ.T. (E-28) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-Taşlıca’da tedbirsizlik

Taşlıca köyünün 4 kilometre deniz açığında, G.A.(E-45), yönetimindeki zodyak botu, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde ihtiyatsızca kullandığı sırada, söz konusu botta bulunan Ashwin Mohanlal Kansara’nın (E-47) deniz içerisine düşerek boğulma tehlikesi geçirmesine sebep oldu. Ashwin Mohanlal Kansara, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. Olayda ihmali görülen G.A. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da kayıp şahıslar

Lefkoşa’da sakin Alisa Abbas (K-17) ve Fehime Korkmaz'ın (K-15) dün evlerinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aranırken, soruşturma devam ediyor.