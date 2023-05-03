Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında, 20 Mart’ta bir sigorta şirketinde çalışan S.K’nin (E-60), dolandırma amacıyla bir şahsın aracı için sahte bir sigorta poliçesi hazırlayıp vererek sahte evrağı tedavüle sürdüğü ve poliçe karşılığında sahtekârlıkla 180 Euro nakit parayı temin ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-İskele’de sahtekârlıkla para temini

İskele’de 1 Temmuz 2022 - 21 Eylül 2022 tarihleri arasında bir restorana et satışı yapan İ.G (E-29) ve A.G (E-26)’nin, restoranda satın alma sorumlusu olarak çalışan N.G (E-36)’nin bilgisi dahilinde 242,58 kilo kuzu eti ile 299,3 kilo dana etini, iş yerine teslim etmedikleri halde iş yeri adına faturalandırdıktan sonra, N.G.’nin söz konusu faturayı onaylayıp muhasebeye göndermesi sonucu sahtekârlıkla toplam 205 bin 650 TL parayı temin ettikleri tespit edildi.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.

-Karayolları Dairesi’nden hırsızlık ve kasti hasar meselesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, 30 Nisan saat 16.30 sıralarında Karayolları Dairesi’nin atölye odasına giriş yapıldıktan sonra, odada bulunan kompresör, araç yıkama makinesi ile elektrik panosunun kablo ve sigortalarının yerinden sökülerek hasara uğratıldığı, sigortaların bir tanesi ile araç kontak anahtarının çalındığı ve ayrıca, yedek parça odasının kapısının menteşelerinin sökülerek hasara uğratıldığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.O (E-61) tespit edilerek tutuklandı.

-Hüseyin Toran isimli şahıs kayıp

Gazimağusa’da sakin Hüseyin Toran’ın (E-30) 30 Nisan’da kaldığı evden ayrıldığı ve halen geri dönmediğini bildirildi.

Polis, bahse konu şahıs arandığını açıkladı.

-Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Bu arada, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, 2-3 Mayıs 23.00 – 02.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’daki denetimler kapsamında, eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 33 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 385 araç sürücüsü kontrol edildi; 137 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 14 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

İskele’de ise gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 812 araç sürücüsü kontrol edildi; 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.