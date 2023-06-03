Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa’da iki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı, Haspolat’ta ise 48 kişinin horoz dövüştürmek maksadıyla bir binada toplandığı tespit edildi.

Polis bültenine göre, Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından C.B.E.'nin (E-24) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 800 Stg ve 1580 TL bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da, bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından D.K.'nin (E-42) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinod türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet kağıt parçası, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Ani rahatsızlık sonucu ölüm

Gönyeli’de bugün kaldığı otelde geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu 53 yaşındaki

Ömer Faruk Borahan yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

-Otopsi sonucu

Lefkoşa’da kaldığı ikametgahın anahtarını kaybettiği gerekçesiyle, beşinci kattaki dairesine giriş yapmak maksadıyla koridor boşluğundaki pencereden dairesinin balkonuna geçmeye çalışırken beşinci kattan yere düşen Plangji Yilyov Balkum'un (E-30) ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı olarak, kafa kemikleri kırıkları beyin doku yaralanması iç organ yaralanmaları ve iç kanama” olduğu, otopside tespit edildi.

-Vahim zarar ve ciddi darp

Gazimağusa’da 31 Mayıs’ta isminin baş harfleri M.C.K.(E-34) olan bir kişi, Abdulrahman Abojmeı’nin yüzüne kafa atarak burun kemiğini kırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

-Kumarhanede bulunmak ve bulunmasına müsaade etmek

Girne bölgesinde dün kumarhanelerde polis tarafından yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Hayvan Refahı Yasasına aykırı hareket

Haspolat’ta bulunan bir binada horoz dövüştürmek maksadıyla toplanan 48 kişi aleyhinde Hayvan Refahı Yasasına aykırı harekette bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. Binada horoz dövüşü için kurulmuş dövüş ringleri de tespit edildi.