Polis basın bültenine yansıyan haberler

Girne’de dün akşam katıldığı düğünde rahatsızlanan 7 yaşındaki Zehra Vuruşkan yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 20:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir otelde, ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunan 7 yaşındaki Zehra Vuruşkan, oyun pistinde oynadığı sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

Vuruşkan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Dikmen çöplüğünde hırsızlık

Dikmen Çöplüğü ’ne ait idari binanın arazisi içerisinde muhafaza edilen, demirden mamul 2 kapı, 1 pencere kanadı ile 3 klima iç ve dış üniteleri dün çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.T.(E-29) tutuklandı.

-Gazimğusa’da sakin 27 yaşındaki Yüce aranıyor

Gazimağusa’da sakin Hasan Can Yüce’nin (E-27) 19 Mayıs’tan beri kayıp olduğu dün polise bildirildi.

Yüce’nin polis tarafından arandığı belirtildi.

-Kayıp olduğu bildirilen Bağlars bulundu

Dipkarpaz'da sakin Ceren Bağlars’ın (K-16) bulunduğu bildirildi.

Polis Bağlars’ın 8 Haziran tarihinden beri kayıp olduğunu belirtmişti.

-Gazimağusa’da ev, Girne’de araba yangını

Gazimağusa’da 39. Tümen Caddesi üzerinde bulunan Vasfiye Öztürk'e ait evin mutfak bölümünde bulunan buzdolabı motorunun sıkışması sonucu dün yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli çaydanlık, kahve makinesi, mutfak dolapları ve tezgahı, 2 alüminyum pencere, alüminyum kapı, elektrik tesisatı 2 çekyat tipi koltuk, 3 sandalye tamamen, yemek masası televizyon, 3 avize, 2 perde yanarak zarar gördü.

Öte yandan, Girne Karakum’da Monika Heidi Brigitte Moffat’a ait KV148 plakalı araçta dün, seyir halinde bulunduğu sırada muhtemelen motor bölümündeki benzin kaçağından dolayı yangın çıktı.

Yangın sonucu aracın motor bölümünün üst kısım plastik aksamları ve elektrik kabloları yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.