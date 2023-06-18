Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da 2 Haziran’da Metehan Giriş Kapısında, İ.K.’nin (E-40) bir şahsın aracına tanzim ettiği sigorta poliçesi karşılığı söz konusu şahıstan aldığı 25 Euro nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldığı ayrıca söz konusu poliçeyi iptal ettiği halde şirkete haber vermeyerek, şirkete ait hesaplarda hile ve sahtekarlık yaptığı tespit edildi.

İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de eğlence mekanlarında denetim yapıldı

Girne’de eğlence mekanlarına yönelik dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, müzik izninde belirtilen koşullar dışında müzik yayını yaptıkları tespit edilen iki işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de iş yeri ve Gazimağusa’da araç yangını

Karaoğlanoğlu'nda faaliyet gösteren Veezy Car Auto isimli iş yerinde, muhtemelen faal durumdaki çoklu uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımların şilteyi tutuşturması neticesine dün bir yangın meydana geldi. Yangın sonucu muhtelif araba kaporta aksamları, motor ve motor parçaları yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan Gazimağusa’da dün Mehmet Sıcak kullanımındaki PL 971 plakalı araç ile seyir halinde olduğu esnada, aracın arka iç kısmında bulunan tepe lambasının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın arka tepe lambası, iç plastik aksamları ve araç içerisinde muhafaza edilen muhtelif markalarda sigara, tütün ile çakmaklar yanarak zarar gördü.

-Trafik kazaları

-6 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Lefkoşa’da dün Okullar Yolu Sokak boyunca, MH 882 plakalı aracı batı istikametine doğru kullanan Ayfer Hasanoğlu (K-47), seyir istikametine göre yolun sağında bulunan Arzum Cafe önüne geldiğinde, o esnada köpekten korkup kaçarken yola atılan 6 yaşındaki Simal Doğantürk’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Lefkoşa’daki kazada üç kişi yaralandı

Lefkoşa’da dün Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca meçhul plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan kimliği meçhul araç sürücüsü seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Batukan Oto Galeri önlerine yaklaştığında önünde seyreden Mustafa Oğulcan Faraş (E-28) yönetimindeki HL 857 plakalı salon aracı dikkatsiz bir şekilde solundan geçmeye çalıştığı sırada HL 857 plakalı araca çarpıp olay yerinden ayrıldı.

Çarpma sonucu kontrolünü kaybeden HL 857 plakalı araç yolun solundan çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan HL 857 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ekin Tuna (K-21), Ayşe Gülyiğit (K-21) ve Gözde İşler (K-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinden sonra müşahede altına alındı.

-Gazimağusa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Gazimağusa’da bugün İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Emre Ali (E-30) 196 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RR 929 plakalı salon araç ile kuzey istikametinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi ile o esnada karşı istikametten gelmekte olana Hayat Karahasan (E-44) yönetimindeki HJ 194 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.