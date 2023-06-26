Polis basın bültenine yansıyan haberler

Haspolat ve Lefkoşa’da meydana gelen gümrüksüz et olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Haspolat ve Lefkoşa’da 22 ve 23 Haziran tarihlerinde gümrüksüz sığır ve kuzu eti tasarruf edilmesi olayları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ü.(E-30) ve A.K.(E-42) tespit edilerek tutuklandı.

-Hamitköy’de bir otomobil ateşe verildi

Hamitköy’de bu sabah bir apartmanın araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan GB 830 plakalı salon aracın arka kısmına, kimliği henüz tespit edilemeyen meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde atılarak ateşe verildi ve kasti hasara uğratıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu aracın arka bagaj kapağı, alt tampon ve spoyleri, yangının aynı yerde park halinde bulunan HJ 741 plakalı araca sirayet etmesi sonucu ise, söz konusu aracın ön kısmı yandı.

-Gönyeli ve Edremit’te ev yangını

Gönyeli’de dün bir apartman dairesinin bodrum katında, muhtemelen faal durumundaki telefon şarj cihazının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yatak odasında bulunan iki şilte ve bir yatak yandı, oda içerindeki muhtelif giyim eşyaları ve odanın duvarları ise islendi.

Öte yandan, Edremit’te dün bir evin mutfağında muhtemelen çalışır durumdaki ekmek kızartma makinesinin kablosunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın ev sakini tarafından söndürülürken, ekmek kızartma makinesi, elektrikli meyve-sebze sıkacağı, perde, led lamba ve mutfak camı çerçevesi tamamen, mutfak tezgahı ise kısmen yandı, dumandan evin duvarları islendi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.