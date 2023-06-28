Polis basın bültenine yansıyan haberler

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda dün K.S.’nin (E-51) kullanımındaki araçta ve üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 1 gram hintheneviri türü uyuşturucu bulundu.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

-Alsancak’ta süpermarket çalışanı iki kişiye hırsızlıktan tutuklama

Alsancak’ta faaliyet gösteren süpermarkette çalışan iki kişi hırsızlıktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran’da, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan M.K.’nin (E-34), satmış olduğu telefon kontörleri karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 748 TL parayı iş yeri kasasına koymayıp zimmetine geçirerek çaldığı tespit edildi.

Yine aynı süpermarkette çalışan N.A.Ö.’nün (E-23) ise, 24 Haziran tarihinde, markette satılan ürünlere karşılık kasada toplanan 105 ABD Doları, 60 Sterlin ve 23.959 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyip zimmetine geçirerek çaldığı tespit edildi.

-Girne’de İş kazası: 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Girne’de, 40 yaşındaki Gakul Shaddah, merdiven üzerinde bir ikametgahın kiremitlerini değiştirdiği sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Olay, 26 Haziran Pazartesi günü, saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

27 Haziran Salı günü, kontrol maksatlı gittiği Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrolün ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen Shaddah, akciğerde su toplanması ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.