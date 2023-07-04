Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lapta Huzur Evi’nde rahatsızlanarak, yaşamını yitiren 81 yaşındaki Mithat Ataşer’in ölüm sebebinin, “çoklu organ yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataşer, 1 Temmuz’da kaldığı Lapta Huzur Evi’nde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
-Tiryaki’nin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı
Gönyeli’de 1 Temmuz’da kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Okan Tiryaki’nin (E-30) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
Tiryaki’nin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.