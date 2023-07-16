Polis basın bültenine yansıyan haberler

Çatalköy’de çıkan kavgada, S.F.’nin burun kemiği kırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 03.00 sıralarında, Çatalköy’de Z.S.(K-27) ile 95 miligram alkollü içki tesiri altında olan R.R.(E-22) ve S.F.(E-23) arasında çıkan kavgada, aldığı darbe sonucu S.F.’nin burun kemiği kırıldı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, yürütülen soruşturma kapsamında R.R.’nin ayrıca, ikamet izinsiz olarak ülkede ikamet ettiği de tespit edildi.

-Hırsızlık

Öte yandan, Gazimağusa’da, V.B.’nin (E-31) çalışmaktığı yeri adına, 26 Haziran’da başka bir iş yerine taktığı klima karşılığında tahsil ettiği toplam 420 ABD dolarının, 220 dolarını şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tutuklandı.