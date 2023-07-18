Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa’da, Vadili’de sakin 71 yaşındaki Duran Özer (E-71) denizde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda adı edilene yapılan otopside, ölüm sebebinin “epilepsi ve suda boğulma” sonucu olduğu tespit edildi.

-Girne’de uyuşturucu…2 kişi tutuklandı

Girne’de dün 17.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında iki kişi tutuklandı.

Operasyonda R.D.K.(E-38) ve R.T.’nin (E-35) tasarrufunda yaklaşık 9 gram ve 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1800 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

-İskele’de bir iş yerinin bahçesinden 75 tüp gaz çalındı

İskele’de bir iş yerinin bahçesine izinsiz olarak girildikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen toplam 75 (10 kg’lık) dolu tüp gaz çalındı.

14–17 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.Ç.(E-26) ve bağlantısı olduğu tespit edilen R.E.(E-17) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, çalınan söz konusu 75 adet tüpü, Gazimağusa’da piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edilen market işletmecisi A.Ç.(E-43) de tutuklandı.

-60 kilogram çelik halat çalan bir kişi tutuklandı

Çayırova-Tuzluca köyleri arasında bulunan bir şahsa ait arazi içerisinde muhafaza edilen 60 kilogram ağırlığındaki çelik halat çalındı.

13 Temmuz’da meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-47) tespit edilerek tutuklandı.

-Alaniçi-Dörtyol köylerinde kaçak avlandığı tespit edilen iki kişi tutuklandı

Alaniçi-Dörtyol köyleri arasındaki bir arazide A.S.’nin (E-19) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu M.T.(E-24) adına kayıtlı av tüfeği ile 1 ova tavşanı vurarak, ava kapalı mevsimde kanunsuz avlandığı tespit edildi.

Önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, bahse konu şahıslar tutuklandı, olayda kullanılan av tüfeği de emare olarak alındı.

-Tedbirsizlik sonucu yangına sebep olan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan dün saat 18.00 sıralarında, Kuzucuk-Aygün köyleri arasındaki bir arazi içerisinde, E.G.’nin (E-67) gerekli önleyici tedbirini almadan spiral makinesi ile demir kestiği sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, 2 dönüm alan içerisindeki kuru otlar ve 8 adet 70’lik sulama hortumu yandı.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Güvercinlik ve Güngör’de yangın

Güvercinlik köy camisi yakınlarında, Umut Gazelci kullanımındaki SC 516 plakalı kamyonet araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Dün 13.30 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, söz konusu aracın ön göğsü, elektrik aksamları, tavan kısmı ve torpido gözü tamamen yanarken, oluşan ısıdan dolayı ön camı kırılarak, içerisindeki muhtelif eşyalar ise çıkan dumandan zarar gördü.

- Güngör çöplüğüne ait kapalı depo olarak kullanılan binada yangın çıktı

Öte yandan bugün saat 01.00 sıralarında, Güngör’de, Güngör çöplüğüne ait kapalı depo olarak kullanılan binada, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek, yangın sonucu, kapalı depo ile içerisinde muhafaza edilen pil ve asitler tamamen yandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.