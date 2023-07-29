Polis basın bültenine yansıyan haberler

Trafik denetimleri sonucu; 499 araç sürücüsü kontrol edildi, 28 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1499 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontroller sonucu 140’ı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak ve 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 339 araç sürücüsü rapor edilirken, 28 araç trafikten men edildi ve 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.

-İzinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde yapılan kontroller sonucu, toplam üç kişinin herhangi bir yasal statüsü bulunmadan KKTC'de izinsiz ikamet ettikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Kanunsuz uyuşturucu madde (methamphetamin) tasarrufu

Gazimağusa'da dün sabah Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.B.(E-38)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında methamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. A.B tutuklandı.

-Dükkan açma ve hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Maraş Gençlik ve Spor Kulübü Lokalinin penceresi önceki gün açılarak içeriye girilerek çelik kasa içerisinde muhafaza edilen 33.000 TL, 100 Dolar, 30 Euro ve 570 İngiliz Sterlini para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen T.Ö.(E-19) ve M.A.(E-27) tutuklandı.

-Ekili ve dikili ağaçlara zarar vermek

27 Temmuz’da Lefke'de, H.Y.(E-42) ve Ö.K.(K-38), kirada bulundukları evden çıkmaları konusunda kendilerini uyaran ev sahibine ait narenciye bahçesindeki on beş narenciye ve bir ceviz fidanını orta yerlerinden kırıp kopartarak ekili ve dikili ürünlere zarar verip hasara uğrattıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Kanunsuz av hayvanı bulundurma

Düzova’da dün A.Ö.(E-39)’nün ikametgahında polis tarafından yapılan aramda; 2 canlı ova tavşanı, 16 canlı kınalı keklik, 5 canlı yavru turaç, 1 kınalı keklik yumurtası ve 1 canlı saka kuşu (bülbül) ile buzdolabı içerisinde muhafaza edilen muhtelif dondurulmuş av kuşları tespit edilerek emare olarak alındı. A.Ö hakkında yasal işlem başlatıldı.