Polis basın bültenine yansıyan haberler

Güneşköy’de, N.T.’nin tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.D.(E-23) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün meydana geldi.

-Gazimağusa’da 5 kişinin karıştığı kavgada bir kişi yaralandı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kafe önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.K.M.A.(E-22) ve A.H.(E-21) ile L.A.S.(K-27), T.A.S.(K-28) ve M.A.S.(E-24) arasında çıkan kavgada, A.H.’nin aldığı darbe sonucu göz altındaki kemiğin kırıldığı tespit edildi.

2 Ağustos tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

-Ava kapalı bölgede balık avladığı tespit edilen bir kişiye para cezası kesildi

Gazimağusa’da, Gülseren-Glapsides arasındaki sahil şeridi balık avına kapatılmış olmasına rağmen, N.G.’nin (E-49) kullanımındaki balıkçı teknesi içerisinde olta ile balık avladığı tespit edildi.

Dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahsa idari para cezası kesildi.

-Turunçlu’da iş kazası…1 kişi yaralandı

Turunçlu’da dün saat 10.30’da meydana gelen iş kazasında Ahmet Akşar (E-25) yaralandı.

Turunçlu’da faaliyet gösteren bir alçıpan dekorasyon atölyesinde kaynak yapan Ahmet Akşar (E-25), kaynak makinesine bağlı açık elektrik kablosuna sağ dizi ile temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Kayıp bulundu

Girne’de dünden bu yana kayıp olduğu bildirilen Elif Balcı (K-37) bulundu.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.