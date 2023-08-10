Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki ayrı kafede, polis tarafından yapılan denetimde, işletmelerin alkollü içki satış ruhsatı olmadan muhtelif marka ve çeşitlerdeki 678 şişe alkollü içkiyi satışa sunduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün meydana gelen olay sonrası alkollü içeceklere emare olarak el konulurken, bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gönyeli’de alkollüyken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 1 kişi tutuklandı

Gönyeli’de alkollüyken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren Ç.D. (E-27) suçüstü tutuklandı.

Dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası 169 miligram alkollüyken HG 327 plakalı aracı tehlikeli ve dikkatsiz kullandığı gerekçesiyle Ç.D. hakkında yasal işlem başlatılarak, konu araç trafikten men edildi.

-37 yaşındaki Zehra İnancı kayıp

Polis, Gazimağusa’da sakin Fatıma Zahra İnancı’nın (K-37) 4 Ağustos’tan bu yana kayıp olduğu bildirildi.

-Akıncılar’da yangın

Öte yandan dün saat 15.30 sıralarında, Akıncılar köyünde ağıllar bölgesinin kuzey kısmında bulunan bir arazi içerisinde, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve 20 çam fidanı yandı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.