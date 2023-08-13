Polis basın bültenine yansıyan haberler

Girne Turizm Limanında, bir geminin yolcu salonu içerisinde bulunan Karpaz’da sakin Hasan Kalay (E-68) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

-Girne’de uyuşturucu

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.E.S.M.E.’nin (E-25) üzerinde ve Girne’deki bir ikametgahta yapılan aramada, toplam 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 100 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.A.M.S. (E-20) tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Girne’de Boğazköy kavşağında yapılan trafik kontrolü sırasında, polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan bir araç içerisinde bulunan F.D.(E-50), Ş.M.(K-23), İ.B.(E-42) ve M.F.G.’nin (E-41) üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 5 gram metamfetamin türü ile yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Belirlenen tarihten önce harup toplayana yasal işlem

Esentepe’de K.G.’nin (E-54) harnup (keçi boynuzu) hasadı ile ilgili Kaymakamlık tarafından belirlenen tarihinden önce harnup topladığı tespit edildi ve tasarrufunda 10.5 kilogram ağırlığında harnup bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-Girne’de iş kazası

Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Ahmet Akdemir (E-20), inşaatın ikinci katına mermer tezgahı çıkardığı sırada, merdiven boşluğunda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Genel Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de kayıp şahıs

Polise verilen bilgide; Girne’de sakin Abdulmujib Mohammed Ahmed Basha’nın (E-19), cuma günü saat 06.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediğini ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranırken, soruşturma devam ediyor.

-Yeşilyurt’ta yangın

Yeşilyurt’ta bulunan bir narenciye bahçesinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 120 metrekarelik alan içerisinde bulunan kuru otlar, altı adet turunç ile iki adet alıç ağaçları ve 30 metre uzunluğundaki damlama lastiği yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.