Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa’da dün bir marketten para çalınmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.50 sıralarında Sonatlı Market’in kapısı açılarak, içeriye girildi ve marketin para kasası içerisinde muhafaza edilen toplam 15.000 TL nakit para çalındı.
-Girne’de sakin Kenan İşseven aranıyor
Girne’de sakin Kenan İşseven’in (E-62), 15 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında, ikametgahına geri dönmediği ve kendisinden haber alınmadığı polise bildirildi. İşseven aranıyor.