Polis basın bültenine yansıyan haberler

Dipkarpaz’da sakin 67 yaşındaki Yues Andre Paul Bouchet, gece yarısı saat 00.30 sıralarında evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bouchet’in doktor tarafından yapılan ilk muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

-Akdeniz’de kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Akdeniz’de dün saat 15.00 sıralarında F.A.’nın (E-38) kullanımında bulunan tır araçta polis tarafından yapılan aramada, bir adet 7.65 mm çapında, iki adet de 9 mm çapında olmak üzere toplam 3 adet tabanca ile 76 adet 7,65 mm çapında ve 50 adet 99 mm çapında olmak üzere toplam 126 adet canlı mermi bulunarak, emare olarak alındı. F.A. tutuklandı.

-Girne’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Girne’de dün saat 09.00 sıralarında D.E.’ye (E-22) ait araç içerisinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak, emare olarak alındı. D.E. tutuklandı.