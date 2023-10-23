Polis basın bültenine yansıyan haberler

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün yapılan kontrollerde tutuklanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de trafik kazası…1 kişi yaralandı

Öte yandan bugün Girne-Alsancak anayolunda saat 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Aslan Salman’ın (E-73), yönetimindeki VL 681 plakalı araçla çift şeritli yolda dikkatsizce sağ şeride geçerek, o esnada sağ şerit içerisinde seyreden Meylis Muradov (E-20) yönetimindeki SP 866 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaları sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle SP 866 plakalı araç devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan VL 681 plakalı araç sürücüsü Aslan Salman kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavisi altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.