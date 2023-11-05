Polis basın bültenine yansıyan haberler

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye uyuşturucu ile giren kişiyi narkotik dedektör köpek yakaladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan M.Ç.N.’ye (E-28) narkotik dedektör köpek tepki verdi. Köpeğin tepkisi sonucu M.Ç.N.’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri turu uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı ve bahse konu kişi tutuklandı.

-Hırsızlık

Gazimağusa’da bu sabah saat 03.00 sıralarında, bir kumarhanede müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından oyun makinesi önünde bırakılan cep telefonunun H.K.(E-43) tarafından çalındığı tespit edildi. Bahse konu kişi tutuklandı.

-Yetkili makamdan izinsiz alkollü içki satmak

Lefke’de faaliyet gösteren bir işletmede polis tarafından dün yapılan kontrolde, yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde izinsiz olarak muhtelif markalardaki toplam 78 şişe alkollü içkinin tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi ve işyeri işletmecisi aleyhine yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.