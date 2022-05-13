Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanan 67 yaşındaki Muwaffaq Milla, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİNA AÇMA VE HIRSIZLIK

Gönyeli’de bina açarak hırsızlık yapılması olayı ile ilgili 19 yaşında biri tutuklandı.

Çarşamba günü, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmeye ait ambarın kapısı hasara uğratılarak açılmış ve içerisinden toplam 4 bin 960 TL nakit para ve iş yerine ait boş çek yaprağı çalınmıştı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen A.B.(E-19) tutuklandı.

KAYIP ŞAHIS

5 Mayıs’tan beridir kayıp olduğu bildirilen 74 yaşındaki Ali İssa Abdallah Jarallah aranıyor.

Polisin konuyla ilgili açıklamasında, “5 Mayıs 2022 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Ali İssa Abdallah Jarallah (E-74)’ın, kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen geri dönmediği 12 Mayıs 2022 tarihinde polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.

YANGIN

Akçay’da çıkan yangında sulama boruları, kuru otlar ve 3 adet nareniye ağacı zarar gördü.

Dün saat 17.00 sıralarında, Akçay Köy Mezarlığı yanında bulunan Ayşe Kargılı’ya ait bahçede çıkan yangın sonucu sulama boruları, kuru otlar ve 3 adet nareniye ağacı yandı. İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.