Polis basın bültenine yansıyan haberler

Esentepe’de sakin 56 yaşındaki Hasan Ali Uysal, dün, yürüyüş yaptığı esnada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 14.30 sıralarında, yürüyüş yaptığı esnada aniden rahatsızlan Hasan Ali Uysal, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi ve akabinde de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aynı gün, saat 15.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde sakin 74 yaşındaki Phillip Charles Trusty, kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

-Girne’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufuna 1 tutuklama

Dün, saat 21.30 sıralarında, Girne’de Şht Hasan Halil Sokak üzerinde, 26 yaşındaki M.E.’nin tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Söz konu şahıs polis tarafından tutuklandı.

-Çukurova’da hırsızlık yapan iş yeri çalışanı tutuklandı

Polis, 19-20 Mayıs tarihlerinde, Çukurova’da faaliyet gösteren Erol Şah Ltd. isimli iş yerinde çalışan M.K.’nin (E-42), iş yeri adına müşterilerden tahsil etmiş olduğu 6.511.50 TL’yi şirket muhasebesine teslim etmeyip çaldığının tespit edildiğini belirtti. Söz konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Girne’de ev yangını

Dün, saat 21.00 sıralarında, Girne’de Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde bulunan Gizem Nal’ın kalmakta olduğu ikametgahın mutfak kısmı içerisinde, açık bırakılan faal durumdaki su ısıtıcısının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkan yangın sonucu su ısıtıcısı, aspiratör ve mutfak dolapları yanarak zarar gördü.