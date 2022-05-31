Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa'da sakin 33 yaşındaki Salvester Boota'nın bir süredir kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Boota’nın 28 Mayıs’ta çalıştığı iş yerinden ayrıldığı ve kendisine bir daha ulaşılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

-Resmi evrak sahteleme

Alayköy’de O.T. (E-28), bir tır aracın KKTC’den çıkış yapmasını sağlamak için ilgili daire adına daha önceden düzenlenmiş tahsilat makbuzunun tarih bölümünde değişiklik yaparak, sahtelemekten tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da darp ve soygun… 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da iki şahıs, aralarında yaşanan tartışma sonucu Taha Khaled Kavajah’ın (E-26) yüzüne vurup, ciddi şekilde darp etti ve 7 bin TL nakit parayı zorla aldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda meselede zanlı olarak görülen Z.Z.O.A.(E-22) ve F.Z.O.A.(E-20) dün tespit edilerek, tutuklandı.