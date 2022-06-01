Polis basın bültenine yansıyan haberler

Haspolat-Güngör ana yolunda polisin düzenlediği operasyonda 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Haspolat-Güngör ana yolunda bulunan ağaçlık alanda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu, M.A.(E-22) ve S.Ç.’nin (E-22) tasarruflarında yaklaşık 100 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 140 Euro ve 320 TL nakit para bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da, Ocak-Mayıs ayları içerisinde, M.K.’nin (K-33) çalışmakta olduğu iş yerinde, müşterilerden gerçekte ürün iadesi almadığı halde, bilgisayarda ürün iadesi almış gibi sahte kayıt yapıp, işletme adına tahsil ettiği toplam 34 bin 959,21 TL’yi çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de hırsızlık-

Girne’de faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giren bir şahsın, iki ayrı tarihte, market içerisinde satışa sunulan toplam 539,98 TL değerindeki kozmetik ürün ile yemek sosu alarak kasada ödeme yapmadan çaldığı tespit edildi. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meslede zanlı olarak görülen C.J.E.(K-65) tespit edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da yangın

Gazimağusa’da Yılmaz Gazioğlu’na ait ağılın yanında çıkan yangın sonucu, 95 rulo balya ve 40 metre uzunluğunda su borusu yandı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.