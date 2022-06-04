Polis basın bültenine yansıyan haberler

Taşkınköy’de, Ö.İ.’nin (E-30) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, kanunsuz 8 adet canlı av tüfeği fişeği, 106 adet hava tüfeği saçması ve tescil edilmemiş bir adet hava tüfeği tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de uyuşturucu bulundu: 1 kişi tutuklandı

Girne’de H.P.’nin (E-34) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucu, yaklaşık 4 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipo bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-13 yaşındaki kız bulundu

Polis, 2 Haziran tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Ayşe Bulut’un (K-13) bulunduğunu bildirdi. Soruşturma devam ediyor.