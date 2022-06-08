Polis basın bültenine yansıyan haberler

Boğazköy’de bir kişi iş yeri adına sattığı ürünlere karşılık tahsil ettiği parayı tasarrufuna geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Aralık 2021-8 Mart 2022 tarihleri arasında Boğazköy’de faaliyet gösteren “Şevket Seren ve Kardeşi Ltd” isimli iş yerinde çalışan E.T. (E-38), iş yeri adına sattığı muhtelif süt ürünlerine karşılık müşterilerden toplam 22.563,45 TL nakit para tahsil etti.

Parayı, şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edilen E.T. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da 3 farklı iş yerinde soygun

Lefkoşa’da faaliyet gösteren 3 farklı iş yeri dün açılarak, toplam 2 bin 585 TL nakit para ve bir şişe alkollü içki çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.N.(E-28) tespit edilerek, tutuklandı.

-Mehmetçik’te bir evde soygun

Mehmetçik’te, 31 Mayıs'ta , Özgürlük Caddesi'nde bulunan bir evin penceresi açılarak, içeriye girildi ve 3 bin 600 TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.Ç.(E-56) tutuklandı.