Polis basın bültenine yansıyan haberler

Alsancak’ta sakin 90 yaşındaki Salih Raif Atakara, dün, saat 05.30 sıralarında, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

-Girne’de kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufundan 2 tutuklama

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün, saat 16.00 sıralarında, Girne’de, PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu (Deprem Operasyonu); O.E.I.(K-21) ve A.A.U.’nun (K-19) tasarruflarında satışa hazır paketler halinde yaklaşık 3 kilo 550 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Söz konu şahıslar tutuklandı.

-Girne’de sahtekarlıkla para temini: 1 kişi tutuklandı

2021 yılı kasım ayı içerisinde, Girne’de, E.B.K.’nin (K-43), bir şahıstan vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapacağı gerekçesiyle dolandırmak kastı ile 30,615 TL nakit parayı temin edip, herhangi bir işlem yapmayarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Söz konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Başkasının kimliğine bürünmek ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüsten bir kişi tutuklandı

Salı günü, saat 02.50 sıralarında, Ercan Havalimanında P.K.’nin (K-33), KKTC’den çıkış yapmasını sağlamak için başka bir şahıs adında düzenlenmiş Hindistan pasaportunu görevli memura verip belgede adı geçenin kimliğine büründükten sonra sahte davranış ile kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği bildirildi. Söz konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da sakin 66 yaşındaki İbrahim Akçul kayıp

Dün polise verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin 66 yaşındaki İbrahim Akçul’dan 27 Mayıs tarihinden beridir haber alınmadığı ve kayıp olduğu bildirildi. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.

-Saklıkent Bölgesinde 30 dönümlük arazide yangın çıktı: anız ve 36 rulo balya yanarak zarar gördü

Dün, saat 16.45 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunun Saklıkent Bölgesinde yol kenarında bulunan arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisinde bulunan anız ve 36 adet rulo balya yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.