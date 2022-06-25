Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da sakin Yusuf Türegün (E-78) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

-Kahvaltıcı’nın ölüm sebebi kalp

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Işılay Kahvaltıcı’nın (E-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de kokain bulundu

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.Ç.Ö.’nün (E-35) tasarrufunda satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 4 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.K.(E-38) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İnşaattan hırsızlık

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinde bulunan muhtelif inşaat demirleri çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen M.K.(E-44) tutuklandı. Adı edilenin yapılan ileri sorgulamasında söz konusu demirleri çaldıktan sonra, Alayköy’de faaliyet göteren bir işyerine satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Güvercinlik’te yangın

Güvercinlik - Çayönü anayolunun kuzey kısmında bulunan arazi içerisinde dün meydana gelen yangın sonucu 168 dönüm anız, 35 adet rulo balya ve 120 adet kare balya yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.